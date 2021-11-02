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Россияне при взрыве в Кабуле не пострадали

Посольство РФ сообщило об отсутствии россиян среди пострадавших при взрыве в Кабуле
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Граждане России не пострадали в результате взрывов и стрельбы в столице Афганистана Кабуле. Об этом 2 ноября сообщили в российском посольстве в этой стране.

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«Взрыв произошел в районе Вазир Акбар Хан (центр города) возле военного госпиталя. По некоторым данным, это смертник», — отметили дипломаты.

По данным посольства РФ, в настоящее время на месте взрыва слышна стрельба. Также поступили данные о втором взрыве.

Взрыв прогремел утром во вторник. В российском посольстве подчеркнули, что взрывы не затронули сотрудников дипмиссии, в районе посольства обстановка спокойная.

20 октября в Кабуле также произошел взрыв. Он прогремел в районе Дехмазанг напротив здания штаба пограничной полиции. Осколками были повреждены стены здания. Разрушено асфальтовое покрытие дороги.

15 октября в шиитской мечети Биби-Фатима в афганском Кандагаре произошел теракт. В результате взрыва погибли 63 человека, еще 83 пострадали. Ответственность за взрыв взяло на себя ИГ (группировка признана террористической и запрещена в РФ).

Ситуация в Афганистане обострилась в мае 2021 года после начала вывода американских военнослужащих, которые находились в стране с 2001 года. Члены радикального движения «Талибан» (признано террористическим, запрещено в РФ) начали наступление на крупные города страны и 15 августа вошли в Кабул, объявив о завершении войны. Президент Афганистана Ашраф Гани в тот же день покинул страну.

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