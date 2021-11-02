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Диктора Игоря Кириллова похоронили на Новодевичьем кладбище

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В Москве 2 ноября на Новодевичьем кладбище простились с телеведущим и диктором Игорем Кириллов. На церемонию пришли десятки поклонников таланта теледеятеля.

Могила Кириллова находится рядом с местом захоронения народной артистки СССР Элины Быстрицкой.

Голос времени: умер Игорь Кириллов
Знаменитый диктор был одним из знаковых профессионалов отечественного ТВ

О смерти диктора стало известно 30 октября, он скончался на 90-м году жизни. По словам источника «Известий», Кириллов страдал от тромбоза нижних конечностей.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Кириллова. По его словам, диктор был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

Министр культуры РФ Ольга Любимова в телеграмме соболезнований подчеркнула, что смерть Кириллова стала невосполнимой потерей для отечественной культуры и всех граждан страны. Она отметила педагогическую работу Кириллова, его талант делиться мастерством с молодежью.

Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года в семье военного инженера, его мать была библиотекарем на крупном автозаводе. Мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в знаменитую «Щепку».

Ведущий более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м. Он вел прямые трансляции парадов Победы 9 мая.

Диктор получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

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