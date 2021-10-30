Голос времени: умер Игорь Кириллов

Его голос несколько десятилетий сообщал советским людям главные новости — именно он читал в эфире сообщение о полете Гагарина, именно он был после того главным лицом новостей на отечественном ТВ. Сама профессия диктора в общественном сознании неразрывно ассоциировалось именно с ним — интеллигентное лицо в очках, «серебристый», низкий баритон — и, разумеется, безупречно грамотная дикция. Сегодня, 30 октября, Игорь Леонидович Кириллов скончался на 90 году жизни. «Известия» вспоминают легенду российского телевидения.

О таких людях обычно говорят: «ушла эпоха». Не столь уж часто эти слова действительно отражают истинную роль, сыгранную покойным при жизни — обычная вежливость. Но в случае с Игорем Кирилловым трудно найти другие, столь же точно отражающие его положение в истории отечественного телевидения. Он был не просто эпохой — он был образом «Времени», самой популярной новостной передачи советского эфира, и голосом времени как такового — от которого жители одной шестой части суши узнавали обо всех важнейших событиях в стране и мире.

Голос времени Дикторы Светлана Жильцова, Игорь Кириллов и Аза Лихитченко готовятся к передаче, 1970 год Фото: ТАСС/Василий Егоров

Владимир Соловьев, председатель Союза журналистов России: Большую часть своей жизни я проработал в программе «Время» и, конечно, мне доводилось общаться с Игорем Кирилловым. Это был совершенно уникальный человек, с потрясающим голосом. Он наверняка останется в наших сердцах. Кириллов вел программу «Время», комментировал парады на Красной площади. Конечно, он очень много сделал для нашей журналистики и для нашей культуры. От имени Союза журналистов хочу выразить самые глубокие соболезнования семье, близким и коллегам Игоря Леонидовича

Кириллов сообщал о достижениях и победах, о запуске в космос первого спутника и о полете Гагарина, о победах целинников и запуске новых заводов. Он вел прямые трансляции Парадов Победы 9 мая . О новостной политике той эпохи долгое время принято было отзываться в лучшем случае с иронией; сегодня, пожалуй, стало понятно, что то была правильная политика — политика оптимизма, политика сохранения нравственных и моральных сил аудитории. И не последнюю роль в этом играл голос Кириллова — звучный, чистый, красивый, вселяющий веру в лучшее.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года в интеллигентной семье: отец — военный инженер, мать — библиотекарь на крупном автозаводе. Мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в знаменитую «Щепку». Два года служил в театре драмы и комедии (ныне — знаменитая "Таганка"), а в 1957 году пришел на еще находившееся «в пеленках» телевидение помощником режиссера. Собственно, режиссерская карьера и манила его на ТВ, но судьба вновь распорядилась иначе.

Голос времени Игорь Кириллов ведет занятия с коллегами в телецентре «Останкино», 1973 год Фото: РИА Новости/Лев Носов

Почти все программы тогда вели женщины, мужчин в эфире было катастрофически мало и Кириллов рискнул попробовать свои силы в объявленном вскоре конкурсе дикторов. Вечером того же дня он уже вел свой первый эфир, «не успев опомниться», как признавался Игорь Леонидович впоследствии. Так началась замечательная телекарьера, длившаяся несколько десятилетий.

« Раньше на телевидении русскому языку придавали огромное значение. Следили не только за грамотностью, но и за темпом речи. Он должен был быть таким, чтобы даже жители союзных республик, слушая радио или смотря телевизор, могли понять, о чем им рассказывают. За минуту диктор читал 12–14 строчек текста. Кажется, всё просто, но это не так », — делился Кириллов с читателями «Известий» в 2018 году. И он не просто выдерживал этот изнуряющий темп, он выполнял свою работу поистине артистически, со стороны казалось даже играючи.

Давалась эта виртуозность нелегко. «Это такая нагрузка. Привыкнуть к этому нельзя. Всегда выходили красные, руки потные, пятна могли быть на лице и так далее. У Игоря Леонидовича всегда в кармашке таблеточки валидола на четыре части. Он таблеточку под язык и читал эти огромные доклады», — вспоминала диктор Анна Шатилова.

Голос времени Игорь Кириллов в своем рабочем кабинете в телецентре Останкино, 1986 год Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов

Жанна Агалакова, собственный корреспондент Первого Канала в Париже: В 93-м я была начинающим корреспондентом в одной экономической программе. В эфир только что вышел мой первый репортаж. Игорь Леонидович подошел к нашему рабочему закутку и, сдвинув брови, спросил своим незабываемым голосом: где автор? Он был грозен. Все коллеги притихли, испугавшись, а потом дружно показали в мою сторону: она! Сердце мое перестало биться. Я решила, что это конец. А Кириллов, моментально сменив лицо, расплылся: молодец! Он потащил меня в студию на пробы ведущей новостей, сам встал за камеру, долго разбирал мои ошибки. Потом снова заставлял читать и снова разбирал — мягко, деликатно, настойчиво... Ему было не лень, ему было не все равно. Он никогда не был застывшим памятником эпохи и никогда не ставил себя на пьедестал. И при этом умел возвысить, облагородить слушателя, зрителя одной только интонацией. Я многим ему обязана. Его уроки не забуду никогда. Это были не только азы профессии, это были уроки жизни. Спасибо Вам, Игорь Леонидович

С самого первого выпуска 1 января 1968 год Кириллов вел программу «Время», в советскую эпоху — главный источник информации для жителей огромной страны. Впрочем, в его работе находилось место и репортерским проектам, и развлекательным программам — многие музыкальные звезды начала 1970-х засверкали на эстраде именно после его представления в популярной передаче «Песня года». Он был символом России, русского языка даже для иностранцев — в его голосе ощущалась красота русской речи уже на уровне интонаций. Не случайно именно записью отрывка одной из новостных программ Кириллова открывается знаменитая песня Стинга Russians...

30 декабря 1989 года он вел «Время» в последний раз. Времена менялись, менялась и программа. «К сожалению, русский язык находится в ужасном состоянии. Новые лица на каналах показывают не самый лучший образец "великого и могучего". Ученые-слависты предупреждают, что язык надо беречь. В этом сила и мощь наша», — говорил Кириллов «Известиям» в одном из последних своих интервью.

Фото: РИА Новости/Виталий Арутюнов Игорь Кириллов и Вере Шебеко ведут информационную программу «Время», 1986 год