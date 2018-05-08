День Победы — самый дорогой, самый близкий, самый святой день. Особенно для немногочисленных ныне здравствующих ветеранов Великой Отечественной и для нас, детей войны.

9 мая 1945 года у меня на всю жизнь сохранилось в памяти. Мне было 12 лет. Как узнали новость о нашей Победе над фашистской Германией, побежали с ребятами на Красную площадь. Там уже было очень много народу. Все плакали, рыдали, пели под гармошки и гитары. Людей в военной форме подбрасывали в воздух. Передать эту величайшую радость и гордость за Родину, за армию, за народ, скорбь по тем, кто положил жизнь ради этой Победы, словами просто невозможно.

А когда, став диктором Центрального телевидения, получил предложение вести прямой репортаж с парада на Красной площади 9 Мая, я испытал трепет и волнение. Это было очень почетно и ответственно. Людей набирали из сотрудников редакции информации, тех, кто уже имел опыт работы в прямом эфире. Нам отвели место на пятой трибуне, ближайшей к Спасской башне. Там располагался трансляционный пункт, в котором находились дикторы радио и телевидения.

Среди наших товарищей были участники Великой Отечественной войны, прежде всего Виктор Иванович Балашов — потрясающий диктор, личность. Он до сих пор работает, а ему 93. Заведующим отделом информации был Виктор Николаевич Гусев, тоже участник войны. Ветеранов у нас было очень много. Кто-то вернулся с фронта без руки, кто-то без ноги. Но это не было ограничением в работе. Напротив, воспитывало у молодого поколения уважение к фронтовикам.

Многим знакомы имена таких легендарных дикторов, как Валентина Леонтьева, Вера Шебеко, Аза Лихитченко, Нонна Бодрова, Евгений Суслов, которые комментировали Парад Победы. Позже к нам присоединилась Анна Шатилова, которая до сих пор работает в эфире. Всё это профи высочайшего уровня, с правильной грамотной речью.

Раньше на телевидении русскому языку придавали огромное значение. Следили не только за грамотностью, но и за темпом речи. Он должен был быть таким, чтобы даже жители союзных республик, слушая радио или смотря телевизор, могли понять, о чем им рассказывают. За минуту диктор читал 12–14 строчек текста. Кажется, всё просто, но это не так.

Текста было много, колонны проходили по Красной площади быстро, и, чтобы рассказать, какая академия или дивизия движется мимо, какие выдающиеся военные деятели идут во главе, у диктора было не более 25 секунд. Чтобы не страдало качество, приходилось жертвовать объемом текста и сокращать его по ходу.

Параллельно с проходящими колоннами на параде дикторы брали интервью у героев войны и труда из союзных республик. Они не очень хорошо говорили по-русски, с акцентом, но при этом четко выражали свои мысли. И это тоже сближало людей. Ощущалось потрясающее единение народов.

Рядом с Красной площадью стояли автобусы ПТС (передвижные телевизионные станции). Без технической поддержки трансляция грандиозного события для нашей страны была бы невозможной. Каждый из причастных к трансляции парада делал свою работу, понимая, что от него зависит итоговая картинка.

Хочется вспомнить фамилии всех, начиная с техников, инженеров и заканчивая редакторами (главными фигурами на телевидении) и режиссерами. Хочется снять шляпу перед удивительными операторами, которые с тяжеленными камерами забирались на верхние трансляционные точки, откуда можно было показать всю мощь, красоту парада и всю Красную площадь. Камеры стояли на крышах собора Василия Блаженного, ГУМа, Исторического музея.

По сей день на телевидении служит легендарная женщина, главный режиссер редакции информации Калерия Кислова. Под ее чутким руководством работала на парадах бригада высочайших профессионалов. Живой эфир требует очень серьезной подготовки, потрясающей собранности и решительности, особенно торжественной обстановки. Каждый кадр должен быть убедительным, интересным, захватывающим. Огромную роль в трансляции играл звук. Зрителям должно быть слышно, что происходит во всех уголках Красной площади. Это производило грандиозное впечатление.

Я уже несколько лет не комментирую парады Победы, но у зрителей есть ощущение, что в трансляции звучит мой голос. Нет, это не я. Сейчас парад с Красной площади комментирует мой хороший друг — диктор Евгений Хорошевцев. Наши голоса и правда чем-то похожи. Он разработал свою технику подготовки к комментированию парада. Согласно ей, он очень точно укладывается в секунды, за которые проходит пешая колонна или техника. Евгений Хорошевцев — ученик Ольги Высоцкой. Она была одной из первых дикторов радиовидения, появившегося еще в 1931 году, за год до моего рождения. У Ольги Высоцкой был идеальный русский язык. Этому она учила и своих воспитанников.

Стать частью Парада Победы почетно и памятно. И, по сути, не важно, чей голос звучит на Параде Победы, важно, чтобы звучало всё: и картинка, и звук, и общее праздничное настроение, а память о тех, кто не вернулся с войны, жила в веках.

Автор — диктор ЦТ и Гостелерадио, народный артист СССР

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