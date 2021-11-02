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Королева Великобритании Елизавета II села за руль вопреки рекомендациям врачей

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95-летняя королева Великобритании Елизавета II села за руль, несмотря на рекомендации врачей сохранять покой. Кадры с Ее Величеством в автомобиле опубликовал 2 ноября телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что фотографы засняли британскую королеву, когда она выезжала из Виндзорского замка без шофера на зеленом автомобиле марки Jaguar.

Как сообщили в прессе Великобритании, Елизавета вывозила своих собак корги на прогулку.

29 октября стало известно, что врачи рекомендовали королеве продлить отдых как минимум еще на две недели. Медики советовали ей продолжать выполнять «необременительные» обязанности, но не «совершать никаких официальных визитов».

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21 октября сообщалось, что королева провела ночь в больнице «для некоторых предварительных исследований».

15 октября английские СМИ сообщили, что Елизавета II полностью отказалась от употребления алкоголя по рекомендациям врачей. Королева рассчитывает в наилучшей форме встретить платиновый юбилей (70 лет) пребывания на троне, который состоится 6 февраля 2022 года.

18 августа здоровье королевы Великобритании оказалось под угрозой, после того как у сотрудника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста на коронавирус. Несмотря на риски, королева решила, что подавать еду будет обслуживающий персонал, а семья продолжит выходить на охоту на оленей и устраивать пикники в поместье.

3 сентября стали известны действия британских властей и королевской семьи на случай смерти Елизаветы II. Ключевая задача операции «Лондонский мост» — не допустить беспорядков и угроз национальной безопасности в Лондоне, куда начнут стекаться сотни тысяч подданных, чтобы проститься с монархом, а плана «Весенний прилив» — привести к престолу принца Чарльза. План начал разрабатываться еще в 1960-м, однако такое количество подробностей стало рассекречиваться только с 2017 года.

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