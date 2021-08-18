Здоровье Елизаветы II оказалось под угрозой из-за оплошности персонала

Здоровье королевы Великобритании Елизаветы II вызвало беспокойство после того, как у сотрудника шотландского замка Балморал выявили положительный результат теста на коронавирус. Об этом сообщает в среду, 18 августа, издание Express со ссылкой на источник.

«Все сотрудники Балморала ежедневно проходят тестирование на COVID, и в субботу у этого человека зафиксировали положительный результат. Его отправили домой, а столовую и бар для персонала закрыли», — сообщил источник дворца в интервью The Sun.

Согласно ему, работники дворца сейчас носят маски и не вступают в контакт с Елизаветой II. Сами члены королевской семьи продолжают вести себя по-прежнему. Несмотря на то что королеве 95 лет, она полна решимости продолжать жизнь в обычном порядке, заверил источник.

Он добавил, что придворные обсуждали идею о том, чтобы члены королевской семьи сами обслуживали себя во время приемов пищи, но королева решила, что подавать еду будет обслуживающий персонал.

«Кроме того, семья, как и прежде, будет выходить на охоту на оленей и устраивать пикники в поместье», — говорится в статье.

11 августа в шотландскую резиденцию уехал также принц Эндрю, против которого может быть возбуждено уголовное дело по факту предполагаемого жестокого обращения в отношении 17-летнего на тот момент подростка.

В сентябре 2019 года американка заявила, что вступила 20 лет назад в интимную связь с принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет. По словам женщины, к произошедшему причастен скончавшийся финансист Джеффри Эпштейн.

Сам сын Елизаветы II отверг утверждения о сексуальной связи с 17-летней девушкой.

Королева уехала в Балморал, чтобы провести там август и сентябрь. Она надеялась, что в Шотландии у нее будет шанс «вернуться к нормальной жизни» после смерти принца Филиппа. Ожидается, что в резиденции ее посетят несколько членов королевской семьи, включая принца Уильяма, герцогиню Кембриджскую Кейт и их детей Джорджа, Шарлотту и Луи.

Принц Филипп скончался 9 апреля в возрасте 99 лет. Через два месяца ему должно было исполниться 100 лет. Королева Елизавета II и принц Филипп были женаты более 70 лет, у них четверо детей.