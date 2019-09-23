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Американка обвинила британского принца в растлении

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Фото: TASS/PA Wire/PA Images
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Жительница США Вирджиния Джуффре заявила, что вступила в интимную связь с британским принцем Эндрю, когда ей было всего 17 лет, пишет Би-би-си.

По словам женщины, которой уже 35 лет, к произошедшему причастен американский миллиардер Джеффри Эпштейн, который был арестован несколько месяцев назад по обвинению в организации секс-торговли и вовлечении в проституцию несовершеннолетних.

10 августа стало известно, что Эпштейн покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке.

Джуффре рассказала, что попала к бизнесмену через его подругу Жислен Максвелл, когда Джуффре работала в раздевалке курортного комплекса Мар-а-Лаго, принадлежащего Дональду Трампу.

«Я была такая молодая, когда первый раз попала в Лондон. Жислен разбудила меня однажды утром и сказала: «Ты сегодня встретишься с принцем». Я до того момента не знала, что меня привезли специально для этого принца», — призналась женщина в эфире NBC News.

В тот день она познакомилась с герцогом Йоркским, принцем Эндрю, и вступила с ним в интимные отношения. Причем за ее «услугами» принц якобы обращался несколько раз.

Джуффре описала члена королевской фамилии как растлителя и одного из участников вечеринок Эпштейна.

Сам средний сын королевы Елизаветы II, отрицает, что у него был какой-либо сексуальный контакт или отношения с несовершеннолетними.

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