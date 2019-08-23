Во Франции прокуратура начала расследование по делу Эпштейна

Прокуратура Парижа начала предварительное расследование по вопросу, не становились ли граждане Франции жертвами преступлений на сексуальной почве, связанных с делом американского финансиста Джеффри Эпштейна. Об этом сообщил прокурор Парижа Реми Эйтц.

По его словам, разбирательство будут вести по подозрению в совершении агрессивных сексуальных действий и изнасилований. Как отмечает 23 августа «РИА Новости», следствие выяснит, имели ли место эти преступления как на территории страны, так и в других государствах.

Заявление об открытии расследования подали в конце июля представители французской ассоциацией «Невинность в опасности». Она сообщила, что располагает показаниями десяти пострадавших от действий Эпштейна.

6 июля Эпштейна задержали в июне в аэропорту Нью-Джерси сразу после его возвращения из Парижа на личном самолете. Его обвинили в торговле людьми с целью их сексуальной эксплуатации, а также в половых контактах с несовершеннолетними девушками. По версии обвинения, с 2002 по 2005 год он пользовался услугами несовершеннолетних проституток и платил некоторым из них, чтобы они привлекали других девушек к занятию проституцией.

10 августа стало известно, что обвиняемый покончил с собой в исправительном центре в Нью-Йорке. Расследованием обстоятельств смерти миллиардера занялось ФБР.