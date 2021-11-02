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В Сети высмеяли Politico за снимки российских танков «на границе с Украиной»

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Пользователи Сети 2 ноября высмеяли издание Politico за статью, где были размещены спутниковые снимки российских танков якобы у границ с Украиной. При этом снимки были сделаны в районе города Ельня Смоленской области недалеко от границы с Белоруссией.

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Статья под названием «Спутниковые снимки показывают очередное наращивание российской военной мощи вблизи Украины» была опубликована 1 ноября. Как сообщалось в материале, снимки, сделанные Maxar Technologies, демонстрируют наращивание бронетанковых подразделений, танков и самоходной артиллерии, а также наземных войск, сосредоточенных вблизи города Ельня. Кроме того, авторы статьи заявили, что части 4-й танковой дивизии ВС РФ были перемещены в районы Брянска и Курска вблизи северной границы Украины.

«На морском берегу Белоруссии фактически»,— написал в ответ один из пользователей соцсетей.

«Еще на Ростовских горных перевалах несколько колонн засекли»,— пошутил другой.

Некоторые россияне обратили внимание на явные провокации со стороны США, которые снимает российскую технику на территории страны с космических спутников.

«Техника на территории РФ. США, как обычно, ищут повод для провокации»,— отметил один из юзеров.

Президент России Владимир Путин на совещании в Сочи по оборонной тематике 1 ноября заявил, что Москва будет реагировать на попытки сломать стратегический паритет адекватно ситуации. Он обратил внимание, что в настоящее время зарубежные коллеги РФ размещают элементы глобальной противоракетной обороны в непосредственной близости от границ страны.

Позднее, 1 ноября, Пентагон заявил о мониторинге ситуации на российско-украинской границе после сообщений о «необычной активности России».

Сообщения о якобы переброске части российских сил на западном фланге России, в частности к границе с Украиной, появились 30 октября на страницах американской The Washington Post. Ссылаясь на европейских и американских чиновников, издание назвало перемещение российского военного контингента по своей территории «необычным».

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