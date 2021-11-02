Инфекционист заявил о возможности поражения любого органа при COVID-19

При COVID-19 может быть поражен любой орган. Об этом в интервью «Известиям» рассказал главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. По его словам, рецептор вируса (ангиотензинпревращающий фермент второго типа) довольно широко представлен в разных тканях, в эндотелии сосудов, а сосуды есть во всех органах человеческого организма.

«Поэтому в принципе может произойти поражение любого органа. Сначала развивается дисфункция эндотелия, а потом погибают его клетки. Это может стимулировать и тромботические осложнения, и просто дисфункцию разного рода органов», — пояснил специалист.

На уровне сегодняшних исследований говорить, что у коронавируса появились какие-то новые мишени, не совсем правильно, отметил Владимир Чуланов. Но клинические отличия, по его словам, есть. Сейчас стали в два раза чаще болеть дети. Заболевание прогрессирует быстрее, чаще люди попадают в стационар уже с более тяжелым течением, чем раньше, и буквально за два-четыре дня состояние может быстро ухудшиться. В связи с этим в стационарах стало чуть больше молодых людей, а на койках реанимаций доктора видят и 30-летних, и 40-летних, уточнил инфекционист.

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