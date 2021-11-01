В Ленобласти разрешат привитым иностранными вакцинами посещать театры и музеи

Ленинградская область признает QR-коды иностранных вакцин от коронавируса при посещении музеев и театров региона. Об этом 1 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

«Ленобласть признает QR-коды импортных прививок от COVID-19 при посещении музеев и театров. Вопрос согласован сегодня губернатором Александром Дрозденко и главным санитарным врачом по Ленобласти Ольгой Историк на еженедельном аппаратном совещании», — рассказали журналистам в пресс-службе.

Ранее в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире. Он также выразил надежду, что в обозримой перспективе в РФ возможно поступление зарубежных препаратов от коронавируса, но в «рамках взаимного признания».

30 октября президент РФ Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации. Он также напомнил, что эксперты сходятся во мнении относительно того, что коронавирус будет еще долго представлять опасность.

27 октября российский лидер указал на необходимость разработать процедуру совместного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса. По словам президента, Россия стремится внести реальный вклад в решение проблемы обеспечения свободного и недискриминационного доступа к вакцинам от COVID-19 для всех.

27 октября власти Ленинградской области ужесточили меры по борьбе с распространением COVID-19. С 30 октября по 7 ноября ограничивается работа торговых центров площадью более 36 тыс. кв м.

Также с 30 октября по 7 ноября в области приостановлена работа ночных клубов, под запретом и проведение массовых мероприятий. С 8 ноября их разрешено посещать только тем гражданам, что имеют QR-код о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательный ПЦР-тест.

QR-коды также понадобятся при размещении в гостиницы и при посещении кинотеатров, театров, музеев.

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрированы пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставшая первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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