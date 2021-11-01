Прямой эфир
Мир
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях штаммов COVID-19 «мю» и «лямбда» в России
Общество
В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации
Общество
В России выявили 40 402 случая COVID-19 за сутки
Мир
Байден получил отрицательный результат теста на коронавирус
Мир
Песков ответил на заявления Байдена о нежелании РФ бороться с изменением климата
Мир
В Кремле назвали контракт на поставку газа в Молдавию взаимовыгодным
Общество
Собянин назвал сложной ситуацию с COVID-19 в Москве
Мир
Экс-глава МИД Украины заявил о последствиях пиара на полученном оружии
Мир
В правительстве заявили о начале реализации климатических проектов в 2022 году
Общество
Власти Алтая сообщили о введении в республике QR-кодов с 29 ноября
Сюжет:

В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября заявил о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.

«За год «Спутник V» полностью оправдал себя»
Директор Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург — об эффективности вакцины, ее испытаниях на подростках и назальной прививке

«Об этом говорила и российская сторона, и (президент России Владимир) Путин на 20-ке («Большая двадцатка», G20 — Ред.), нужно реально ускорить и скорее добиться взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это могло бы стать важным шагом», — сказал представитель Кремля.

Он также выразил надежду, что в обозримой перспективе в РФ возможно поступление зарубежных препаратов от коронавируса, но в «рамках взаимного признания».

Ранее в этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, которая была опубликована в «Российской газете», назвал «прививочным национализмом» ситуацию, когда страны не признают произведенные другими государствами вакцины от коронавируса. По его мнению, это приводит к множеству неоправданных жертв.

31 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не хотят замечать успехов вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

30 октября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20, высказанную накануне.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в Европе. По его словам, в ЕС заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 октября заявил, что признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате. Он также отметил, что отсутствие иностранных вакцин в стране не отражается на темпах прививочной кампании.

Неделей ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение экстренного применения «Спутника V» возобновится после подписания необходимых документов, что ожидается «довольно скоро». В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован ВОЗ до конца текущего года.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021