В Кремле отметили важность взаимного признания сертификатов о вакцинации

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 1 ноября заявил о важности взаимного признания сертификатов о вакцинации от коронавируса в мире.

«Об этом говорила и российская сторона, и (президент России Владимир) Путин на 20-ке («Большая двадцатка», G20 — Ред.), нужно реально ускорить и скорее добиться взаимного признания сертификатов о вакцинации. Это могло бы стать важным шагом», — сказал представитель Кремля.

Он также выразил надежду, что в обозримой перспективе в РФ возможно поступление зарубежных препаратов от коронавируса, но в «рамках взаимного признания».

Ранее в этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье, которая была опубликована в «Российской газете», назвал «прививочным национализмом» ситуацию, когда страны не признают произведенные другими государствами вакцины от коронавируса. По его мнению, это приводит к множеству неоправданных жертв.

31 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не хотят замечать успехов вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V».

30 октября глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус поблагодарил российского министра иностранных дел Сергея Лаврова за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20, высказанную накануне.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в Европе. По его словам, в ЕС заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков 19 октября заявил, что признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате. Он также отметил, что отсутствие иностранных вакцин в стране не отражается на темпах прививочной кампании.

Неделей ранее помощник генерального директора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение экстренного применения «Спутника V» возобновится после подписания необходимых документов, что ожидается «довольно скоро». В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован ВОЗ до конца текущего года.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.