Гинцбург назвал причину непризнания вакцины «Спутник V» в ЕС

Чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) не хотят замечать успехов вакцинации от COVID-19 российским препаратом «Спутник V». Об этом заявил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

«Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — сказал Гинцбург в интервью «Вечерней Москве», опубликованном 30 октября.

По его словам, процесс признания мог идти быстрее, если бы он основывался на результатах практического использования вакцины.

Однако в процесс регистрации «Спутника V» состоит из различных документальных процедур, поэтому одной из вероятных причин непризнания российской вакцины является различие в европейском и российском законодательствах, считает Гинцбург.

«В отечественной регуляторике вакцинный препарат оценивается, допустим, по 18 параметрам. А в западно-европейской практике используется 16 критериев, причем два из них не совпадают с нашими. Поэтому гармонизировать их приходится в процессе проверки. И это порождает задержки», — пояснил он.

Он добавил, что практически ни один российский препарат не был признан европейским сообществом. По его словам, их на рынок выпускают под брендами европейских фармацевтических гигантов.

Ранее в субботу глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус выразил российскому министру иностранных дел Сергею Лаврову благодарность за инициативу президента России Владимира Путина о взаимном признании вакцин от коронавируса странами G20, высказанную накануне.

21 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что Минздрав РФ и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) работают сейчас над регистрацией отечественной вакцины «Спутник V» в Европе. По его словам, в ЕС заявили, что российская сторона передала неполный набор документов.

В свою очередь, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков з19 октября заявил, что признание Россией иностранных вакцин от коронавируса возможно в обоюдном формате. Он также отметил, что отсутствие иностранных вакцин в стране не отражается на темпах прививочной кампании.

Неделей ранее помощник генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Марианджела Симао заявила, что рассмотрение заявки на одобрение экстренного применения «Спутника V» возобновится после подписания необходимых документов, что ожидается «довольно скоро». В свою очередь, глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что «Спутник V» может быть зарегистрирован ВОЗ до конца текущего года.

«Спутник V» разработали специалисты Центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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