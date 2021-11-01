В США пригрозили Украине гневом России из-за ситуации в Донбассе

После применения дрона Bayraktar в Донбассе Россия может не ограничиться лишь резкими словами в адрес Украины. Такое мнение 31 октября в статье для журнала The National Interest высказал обозреватель Марк Эпископос.

«Следует обратить внимание на некоторые ранние сигналы, согласно которым реакция Кремля на эти предполагаемые «провокации» может выйти за рамки резких слов», — отметил он.

По словам обозревателя, Россия якобы перебрасывает войска к своим западным границам.

Эпископос подчеркнул, что закупка и развертывание Киевом турецких боевых беспилотников вновь разожгли конфликт в Донбассе, и это может привести к его дальнейшей эскалации.

«Россия считает, что использование турецких беспилотников рядом с линией соприкосновения нарушает Минские соглашения, однако Украина с этим не согласна», — добавил автор статьи.

Ранее в этот же день внештатный советник главы офиса украинского президента и пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович заявил, что Украина не нарушила минские договоренности, применив беспилотник турецкого производства Bayraktar в Донбассе, так как в Минских соглашениях говорится о запрете применения иностранных дронов, а БПЛА, стоящие на вооружении украинских вооруженных сил, не являются иностранными.

26 октября генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении беспилотника Bayraktar в Донбассе. На следующий день представитель МИД ФРГ Андреа Зассе заявила, что БПЛА на юго-востоке Украины может использовать только специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ, а стороны конфликта должны соблюдать сдержанность.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 октября заявил, что поставки Турцией дронов украинским военным могут привести к дестабилизации ситуации на линии соприкосновения.

При этом данные об использовании Украиной БПЛА не подтвердили ни в Донецке, ни в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.