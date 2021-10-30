Более 200 машин не пустили в Севастополь в первый день работы блокпостов

В первый день работы блокпостов на въездах в Севастополь не пустили более 200 автомобилей, пассажиры которых не предоставили сертификат или QR-код о вакцинации или о перенесенном COVID-19. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте регионального правительства в субботу, 30 октября.

«За первый день на пунктах контроля не пропустили 207 машин, так как пассажиры не имели необходимых документов: сертификата (медицинской справки) или QR-кода о вакцинации, сертификата (медицинской справки) или QR-кода о перенесенном заболевании», — указано в заявлении.

Кроме того, согласно опубликованной информации, на железнодорожном вокзале также не пропустили 10 человек, которые попытались приехать в город без указанных необходимых документов. Отмечается, что граждане за свой счет покупали обратные билеты.

В целом, по словам заместителя директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского, транспортный поток незначительный.

«Благодарим граждан за сознательность и за то, что услышали наш призыв ограничить свое перемещение, стараясь не совершать поездки без крайней необходимости», — заключил замдиректора.

О том, что на въезде в Севастополь выставят блокпосты, стало известно 25 октября. Такие меры, как сообщалось, принимаются из-за граждан, которые воспринимают период нерабочих дней как отпуск и готовятся к поездке на Крымский полуостров.

26 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что теперь приехать в город можно будет только с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19, но у человека должен быть отрицательный результат ПЦР-теста. Жители Севастополя для выезда из города должны предъявить справку о вакцинации, как и въезжающие туристы.

Данные блокпосты начали устанавливать 29 октября. Краснокутский тогда заверял, что пропускная система начнет работать в ночь на 30 октября. При этом 28 октября власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде в город. Дополнительные пункты контроля развернуты на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта–Севастополь на мысе Сарыч, а на Северной стороне будут пункты контроля в селах Андреевка и Вишневое.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ об установлении нерабочих дней с сохранением заработной платы в стране на период с 30 октября по 7 ноября в связи с эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. В то же время регионы вправе ввести период нерабочих дней раньше установленного срока и продлить его в случае необходимости.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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