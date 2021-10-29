Блокпосты для проверки QR-кодов начали устанавливать на въезде в Севастополь

Блокпосты для проверки QR-кодов о вакцинации от коронавируса или справок о перенесенном заболевании начали устанавливать в пятницу, 29 октября, на въезде в Севастополь.

Как сообщает корреспондент «РИА Новости», работы по обустройству пункта пропуска начались на трассе «Таврида» в районе стелы «Якорь», въезд со стороны Бахчисарая. По словам представителя «Севавтодора», устанавливаются дорожные знаки об ограничении скорости и знаки, обозначающие пункт пропуска. Также между встречными полосами будет разобрано ограждение, чтобы разворачивать автомобили, не прошедшие контроль.

Как рассказал заместитель директора департамента общественной безопасности Алексей Краснокутский, пропускная система начнет работать в 00:00 мск 30 октября.

Ранее, 28 октября, власти Севастополя расширили зону блокпостов на въезде в город. Дополнительные пункты контроля будут развернуты на выезде из села Орлиное, на трассе Ялта–Севастополь на мысе Сарыч, а на Северной стороне будут пункты контроля в селе Андреевка и в селе Вишневое.

27 октября главы Крыма Сергей Аксенов сообщил, что в республике не будут вводить систему блокпостов, как это сделали в Севастополе. Он также подчеркнул, что локдауна не будет.

О том, что на въезде в Севастополь выставят блокпосты, стало известно 25 октября. Такие меры, как сообщалось, принимаются из-за граждан, которые воспринимают период нерабочих дней как отпуск и готовятся к поездке на Крымский полуостров.

26 октября губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что теперь приехать в город можно будет только с медицинским отводом от вакцинации против COVID-19, но у человека должен быть отрицательный результат ПЦР-теста. Жители Севастополя для выезда из города должны предъявить справку о вакцинации, как и въезжающие туристы.

Всего устанавливаются шесть блокпостов: на автодороге по трассе Ялта–Севастополь (район мыса Сарыч); в Байдарской долине у села Орлиное; на автодороге по трассе Ялта–Севастополь (село Терновка); на 257 км трассы «Таврида» (стела «Якорь»); на повороте с моста на село Вишневое (проезд по дороге Орловка–Севастополь) и в селе Фронтовом. Также пункт пропуска будет на железнодорожном вокзале.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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