В посольстве КНР назвали ненаучным доклад США о происхождении COVID-19

Доклад разведки Соединенных Штатов о происхождении коронавирусной инфекции абсолютно не научен, считает представитель посольства КНР в США Лю Пэнъюй. Об этом 30 октября пишет китайское издание South China Morning Post.

«Сколько бы раз доклад ни обновляли, опубликованная разведывательным сообществом США «оценка происхождения COVID-19» совершенно не научна. Она только подрывает научно обоснованное изучение происхождения вируса и мешает глобальным усилиям по поиску его истинного источника», — заявил Лю Пэнъюй.

При этом китайский дипломат отметил, что Штаты отказываются отвечать на сомнения и вопросы международного сообщества по поводу американской военной биолаборатории в Форт-Детрике, а также о более чем 200 зарубежных баз для биологических экспериментов, тем самым «пытаясь скрыть правду и избежать ответственности».

Ранее, 29 октября, Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

Ранее, 15 октября, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В тот же день эксперт подтвердила, что вирус действительно можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций. Она пояснила, что подобные эксперименты могли проводиться с целью изобретения вакцины, которая могла бы «перегнать» вирус.

До этого, 27 сентября, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения COVID-19. Научная консультативная группа должна будет выяснить, как именно появился коронавирус, в частности, будет рассмотрена версия его лабораторного происхождения.

24 августа разведка США представила американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствовали четкие заключения. Изначальной задачей было узнать, передался ли коронавирус от животного к человеку или его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.