Разведка США опровергла версию о создании коронавируса как биооружия

Коронавирус SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. Об этом говорится в докладе, опубликованном 29 октября на сайте аппарата директора Национальной разведки США.

«Мы считаем, что этот вирус не был разработан как биологическое оружие», — говорится в документе.

Отмечается, что коронавирус, «вероятно, не был изменен генетически». Вместе с тем два разведывательных ведомства считают, что для таких оценок «недостаточно данных».

В докладе также делается вывод о том, что официальные лица Китая не знали о вирусе до того, как возникла первоначальная вспышка COVID-19.

Ранее, 15 октября, главный научный сотрудник лаборатории функциональной геномики медико-генетического научного центра РАН Анча Баранова заявила, что искать источник происхождения коронавируса нет смысла, поскольку это не имеет критического значения. По ее словам, эксперименты с вирусом могут помочь в борьбе с ним, а лишний страх и регулирование осложнят ситуацию.

В тот же день эксперт подтвердила, что вирус действительно можно «проэволюционировать» в пробирке для получения его различных мутаций. Она пояснила, что подобные эксперименты могли проводиться с целью изобретения вакцины, которая могла бы «перегнать» вирус.

До этого, 27 сентября, стало известно, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) планирует возобновить расследование происхождения COVID-19. Научная консультативная группа должна будет выяснить, как именно появился коронавирус, в частности, будет рассмотрена версия его лабораторного происхождения.

24 августа разведка США представила американскому президенту Джо Байдену отчет о происхождении коронавируса, в котором отсутствовали четкие заключения. Изначальной задачей было узнать, передался ли коронавирус от животного к человеку или его распространение стало следствием утечки из лаборатории в Ухане.

В конце марта ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Тогда специалисты не смогли прийти к однозначному выводу о происхождении коронавируса.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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