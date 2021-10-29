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В Грузии опровергли данные о переговорах по передаче Саакашвили Украине

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Информация о том, что между Тбилиси и Киевом ведутся переговоры о передаче бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили, не соответствует действительности. Об этом в пятницу, 29 октября, заявили в МИД Грузии.

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«С полной ответственностью заявляем, что не подтверждаем информацию по поводу того, что якобы по этому вопросу с украинской стороной по дипломатическим каналам ведутся переговоры», — сказали журналистам в грузинском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее в этот день депутат Верховной рады Юлия Клименко заявила, что переговоры об экстрадиции Саакашвили на Украину непрерывно ведутся на дипломатическом уровне, пишет «Интерфакс».

Накануне грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что передача экс-президента страны Украине и его досрочное освобождение из тюрьмы исключены.

20 октября генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов. Позднее в прокуратуре раскрыли подробности прибытия Саакашвили в Грузию с Украины на судне «Вильнюс», данные подтверждены записями, изъятыми из телефона экс-президента.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти. 4 октября он объявил голодовку в знак протеста до тех пор, пока не освободят его и его соратников.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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