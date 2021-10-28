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Премьер Грузии исключил возможность передачи Саакашвили Украине

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Передача экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Украине и его досрочное освобождение из тюрьмы исключены. Об этом 28 октября в интервью телеканалу «Имеди» сообщил грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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«Конечно же, досрочное освобождение Саакашвили исключено. Также исключена его передача Украине. Если мы сделаем одно либо другое, это означает, что все наше правительство должно написать заявление и на следующий день уйти в отставку», — заявил премьер.

Ранее, 20 октября, генпрокуратура Грузии официально предъявила обвинение Саакашвили в связи с незаконным пересечением границы страны. Местное телевидение распространило кадры, на которых политик прячется в вентиляционном отсеке грузовика для перевозки молочных продуктов. Позднее в прокуратуре раскрыли подробности прибытия Саакашвили в Грузию с Украины на судне «Вильнюс». Пребывание Саакашвили в грузовике подтверждалось записями, изъятыми из его телефона.

4 октября Саакашвили объявил голодовку в знак протеста до тех пор, пока не освободят его и его соратников. Он заверил, что готов пожертвовать собой ради народа.

Президент Украины Владимир Зеленский 3 октября напомнил, что Саакашвили — украинский гражданин, поэтому он лично займется вопросом его возвращения. В ответ премьер-министр Грузии Гарибашвили подчеркнул, что политик сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок, и исключил возможность его условно-досрочного освобождения.

Саакашвили был задержан 1 октября в Тбилиси после возвращения в страну накануне выборов в местные органы власти.

Экс-президента заочно осудили в Грузии по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором — к шести. Также он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании «Имеди» и растрате средств из госбюджета. Дела рассматриваются в суде.

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