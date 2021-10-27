Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Президент Бразилии назвал клоунадой обвинения в профнепригодности
Спорт
Рональд Куман покинул пост главного тренера ФК «Барселона»
Общество
Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи признал вину
Мир
Пушилин сообщил о гуманитарной катастрофе в занятой ВСУ Старомарьевке
Экономика
Минэк разрабатывает законопроект о новом инвестиционном механизме
Экономика
Восемь украинских компаний выкупили предложенную РФ электроэнергию
Мир
Помощник режиссера признал нарушения на съемках фильма Болдуина
Общество
В Москве стартовал режим нерабочих дней из-за ситуации с коронавирусом
Мир
Госдеп США назвал условия для возобновления переговоров с Ираном по СВПД
Мир
Раскрыт объем немецких инвестиций в РФ в I квартале 2021 года

Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи признал вину

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы Андрей Скрипкин сознался в преступлении. Об этом 27 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Скрипкин будет передан российским правоохранительным органам в ближайшее время.

Заключительная цена: как убийца-рецидивист в Хакасии оказался без надзора после освобождения
Почему полиция потеряла злоумышленника из виду после его выхода на свободу всего полгода назад

«На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно», — рассказал собеседник агентства.

Он процитировал утверждение задержанного о том, что он пришел к Яхонтову «обсуждать финансовые дела».

По признанию Скрипкина, диалог перешел в конфликт, завязалась драка, в ходе которой он повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех остальных членов семьи. В итоге, не добившись от бизнесмена выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всей семьей и уехал на автомобиле в Белоруссию.

Раннее в среду Скрипкина задержали в Белоруссии. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, находился в угоне. Его отследили через систему «Поток».

В этот же день Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина. Его обвиняют по двум статья — «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также «Убийство малолетнего» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

26 октября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице в столице трех человек нашли убитыми. Ими оказались Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

О том, что неизвестные угрожали банкиру за несколько дней до его убийства и требовали вернуть денежный долг, рассказал дочь убитого банкира. Вероятно, речь шла о долге Смоленского банка — на момент краха кредитной организации задолженность превышала 19 млрд рублей.

В 2016 году Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве Смоленского банка. По версии следствия, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 млн рублей, и преднамеренно обанкротили банк.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021