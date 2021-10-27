Подозреваемый в убийстве банкира Яхонтова и его семьи признал вину

Задержанный в Белоруссии по подозрению в убийстве экс-банкира Михаила Яхонтова и его семьи на западе Москвы Андрей Скрипкин сознался в преступлении. Об этом 27 октября сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Отмечается, что Скрипкин будет передан российским правоохранительным органам в ближайшее время.

«На допросе у белорусского следователя Скрипкин дал признательные показания. По его словам, убийство не было спланировано и произошло спонтанно», — рассказал собеседник агентства.

Он процитировал утверждение задержанного о том, что он пришел к Яхонтову «обсуждать финансовые дела».

По признанию Скрипкина, диалог перешел в конфликт, завязалась драка, в ходе которой он повалил Яхонтова, связал его, а затем и всех остальных членов семьи. В итоге, не добившись от бизнесмена выполнения своих требований, Скрипкин расправился со всей семьей и уехал на автомобиле в Белоруссию.

Раннее в среду Скрипкина задержали в Белоруссии. Автомобиль, на котором передвигался мужчина, находился в угоне. Его отследили через систему «Поток».

В этот же день Кунцевский суд Москвы заочно арестовал Скрипкина. Его обвиняют по двум статья — «Убийство двух и более лиц» (ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также «Убийство малолетнего» (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

26 октября в Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в квартире жилого дома на Мосфильмовской улице в столице трех человек нашли убитыми. Ими оказались Михаил Яхонтов, его жена и восьмилетний сын. Возбуждено уголовное дело по ст. 105 УК РФ.

О том, что неизвестные угрожали банкиру за несколько дней до его убийства и требовали вернуть денежный долг, рассказал дочь убитого банкира. Вероятно, речь шла о долге Смоленского банка — на момент краха кредитной организации задолженность превышала 19 млрд рублей.

В 2016 году Яхонтов был фигурантом уголовного дела о банкротстве Смоленского банка. По версии следствия, топ-менеджеры столичного филиала кредитной организации вывели на счета подконтрольных зарубежных компаний более 600 млн рублей, и преднамеренно обанкротили банк.