Замдиректора ЦНИИ эпидемиологии рассказала о правилах вакцинации от COVID и гриппа

Сейчас в России типичная ситуация, характерная для осеннего периода: растет количество случаев заболевания сезонными респираторными вирусными инфекциями, в том числе и коронавирусной. Об этом «Известиям» рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. По ее словам, сейчас уже более 40 млн россиян привились от коронавируса (и полным ходом к тому же идет вакцинация от гриппа). Но немалая часть населения еще не сделала прививку и остается подверженной инфекции. Именно эти люди и составляют сейчас подавляющее число заболевших.

«Сегодня как никогда важно быть привитым — и не только от коронавирусной инфекции, но и от гриппа. Временной интервал между этими прививками должен составлять не менее месяца. Основной подъем заболеваемости гриппом, как правило, начинается в ноябре, поэтому сейчас есть время у тех, кто еще не вакцинировался от ковида, сделать это, выждать месяц после завершения полного курса вакцинации и затем привиться от гриппа. Либо если человек перенес ковид меньше полугода назад или еще не подошел срок ревакцинации, то необходимо в ближайшее время сделать прививку от гриппа, а затем, спустя минимум месяц, вернуться к вопросу о ревакцинации от ковида», — сказала Наталья Пшеничная.

Она подчеркнула, что людям старшего возраста также рекомендуется сделать прививку от пневмококковой инфекции — ее можно совместить с прививкой от гриппа. От гриппа необходимо привить и детей.

Кроме того, специалист рассказала, что в идеале надо стремиться к комбинированным вакцинам — чтобы посредством одного укола вакцинировать, к примеру, одновременно и от гриппа, и от ковида: это весьма облегчило бы сам процесс вакцинации.

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