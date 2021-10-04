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Опубликованы кадры пуска ракеты «Циркон» из-под воды

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Министерство обороны России 4 октября опубликовало видео первого пуска гиперзвуковой ракеты «Циркон». Пуск был произведен в акватории Белого моря с борта атомной подводной лодки «Северодвинск».

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Пуск, произведенный в понедельник, впервые осуществлялся из подводного положения. Стрельба проводилась в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море с глубины 40 м. Испытания осуществлял экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск».

Как указали в военном ведомстве, испытания прошли успешно, а полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Как заявил военный историк Борис Юлин, пока сложно сказать, является ли испытание гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США.

По словам эксперта, данные по российской разработке настолько засекречены, что судить об уникальности ее характеристик невозможно.

Накануне впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения.

В Минобороны уточнили, что полет соответствовал заданным параметрам, а испытания признаны успешными.

Как заявил адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев, успешный пуск «Циркона» с подводной лодки свидетельствует о том, что испытания идут по графику и ВМФ получит ракеты в назначенный срок.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».

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