Россия провела пуск ракеты «Циркон» из-под воды

Российские военные 4 октября провели второй пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки, на этот раз из подводного положения. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Вторая испытательная стрельба проводилась в акватории Белого моря по условной морской цели в Баренцевом море с глубины 40 м. Испытания осуществлял экипаж атомного подводного ракетного крейсера «Северодвинск».

Как указали в военном ведомстве, испытания прошли успешно, а полет ракеты от выхода из воды до попадания в условную цель полностью соответствовал заданным параметрам.

Накануне впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» с атомного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения.

В Минобороны уточнили, что полет соответствовал заданным параметрам, а испытания признаны успешными.

Как заявил адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев, успешный пуск «Циркона» с подводной лодки свидетельствует о том, что испытания идут по графику и ВМФ получит ракеты в назначенный срок.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

19 июля в ведомстве сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Подчеркивалось, что в ходе испытаний ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, скорость полета составила 7 Махов (это более 8,5 тыс. км/ч), дальность — свыше 350 км.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».