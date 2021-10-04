В Минобороны назвали успешными первые испытания ракеты «Циркон»

Первые испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» признаны успешными. Об этом сообщили в Минобороны России.

Испытания завершились в понедельник, 4 октября. Они прошли с атомной подводной лодки «Северодвинск». Также в ведомстве отмечали, что стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

«По данным объективного контроля полет ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель. Испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной», — подчеркнули в министерстве.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

19 июля в ведомстве сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Подчеркивалось, что в ходе испытаний ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, скорость полета составила 7 Махов (это более 8,5 тыс. км/ч), дальность — свыше 350 км.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».