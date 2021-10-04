Адмирал оценил первые испытания ракеты «Циркон»

Первый успешный пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с подводной лодки «Северодвинск» свидетельствует о том, что испытания идут по графику и Военно-морской флот России получит ракеты в назначенный срок. Об этом 4 октября заявил адмирал-подводник, бывший командующий Балтийским флотом РФ Владимир Валуев.

«Судя по всему, испытания идут по плану, результаты военных устраивают. Очередное успешное проведение испытаний говорит о том, что серийные поставки ракеты флоту начнутся, как и планировалось, в 2022 году», — сказал он «РИА Новости».

Испытания ракеты завершились в понедельник, 4 октября. Как отмечали в Минобороны, стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря. В ведомстве также назвали прошедшие испытания успешными.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

19 июля в ведомстве сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Подчеркивалось, что в ходе испытаний ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, скорость полета составила 7 Махов (это более 8,5 тыс. км/ч), дальность — свыше 350 км.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон» в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».