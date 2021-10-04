Военный историк рассказал об испытаниях ракеты «Циркон»

Пока сложно сказать, является ли испытание гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» запланированным шагом или ответом на аналогичную демонстрацию США. Такое мнение высказал в понедельник, 4 октября, военный историк Борис Юлин.

По словам эксперта, данные по российской разработке настолько засекречены, что судить об уникальности ее характеристик невозможно, сказал он в беседе с Lenta.Ru.

Юлин уточнил, что разработкой гиперзвуковых крылатых ракет занимаются только четыре страны: Россия, США, Китай и КНДР.

«Это сложные и достаточно дорогие технологии. Другое дело, понять, где кончается реальный мир и начинается пропаганда, достаточно сложно», — добавил военный историк.

Он напомнил, что разработки гиперзвуковой крылатой ракеты велись в России с 1990-х годов, но они были приостановлены по договоренности с американской стороной, а сейчас их восстановили.

Накануне впервые была выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» в Баренцевом море с атомного ракетного крейсера «Северодвинск» из надводного положения, передает НСН.

Ранее в понедельник российские военные провели второй пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки (АПЛ), на этот раз из подводного положения, сообщает телеканал «Звезда».

По данным Минобороны РФ, стрельба была произведена по условной морской цели. Полет «Циркона» соответствовал заданным параметрам, он поразил условную цель. Средства объективного контроля подтвердили успешное поражение цели ракетой.

Полковник в запасе Виктор Литовкин отметил в беседе с RT, что главное преимущество гиперзвуковой ракеты «Циркон» в том, что она достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях. Также она может стартовать как из-под воды, так и с подводной лодки.

В свою очередь член экспертного совета организации «Офицеры России» Александр Перенджиев заявил в беседе с Pravda.Ru, что от «Циркона» невозможно защититься. Также специалист отметил, что ракета преодолевает практически все системы противовоздушной и противоракетной обороты.

Ранее, 29 августа, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил о планах России по модернизации гиперзвукового оружия. В частности, речь шла об увеличении его дальности, скорости и точности. Также министр отметил, что одним из наиболее важных вопросов на данный момент является адаптация носителей к новым типам вооружений.

19 июля в ведомстве сообщили, что фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» успешно выполнил стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон» по наземной цели. Подчеркивалось, что в ходе испытаний ракета подтвердила свои тактико-технические характеристики, скорость полета составила 7 Махов (это более 8,5 тыс. км/ч), дальность — свыше 350 км.

Гиперзвуковое оружие в России было презентовано в 2018 году. Помимо ракет «Циркон», в их число входят комплексы «Кинжал» и «Авангард».