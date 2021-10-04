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Укрывавшего в своей квартире Саакашвили тбилисца арестовали на два месяца

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Тбилисский городской суд отправил в предварительное заключение Элгуджу Цомаю — владельца квартиры, где укрывался экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, который впоследствии был задержан и сейчас находится в тюрьме в Рустави. Об этом 4 октября сообщил журналистам адвокат бывшего грузинского лидера Бека Басилая по завершении судебного заседания.

«Принято абсолютно политическое решение: подзащитный отправлен в предварительное заключение», — заявил Басилая, уточнив, что такой вид наказания подразумевает нахождение под арестом около двух месяцев.

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Юрист также указал, что таким образом суд удовлетворил требование прокуратуры.

В то же время в разговоре с РЕН ТВ Басилая рассказал, что бывший глава Грузии чувствует себя превосходно в тюрьме, продолжает голодовку и намерен одержать победу.

«Миша в предвкушении победы, так же как и народ Грузии. Выборы, которые прошли сейчас в стране, показали, что правящая партия — это сила, которая скоро уйдет из власти», — сказал адвокат.

По его словам, местная оппозиция должна сделать все для смены режима в стране.

«Миша — третий президент Грузии и основатель этой страны. Он — отец всей Грузии, один из главных исторических персонажей нашей страны», — заключил Басилая.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что он мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

4 октября на территорию тюрьмы в Рустави, где находится Саакашвили, приехал автобус с бойцами Спецназа. Спецназ выставил кордон вокруг тюрьмы, там ожидается акция сторонников Саакашвили.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения. Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.

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