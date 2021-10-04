В тюрьму к Саакашвили прибыл автобус с бойцами спецназа

На территорию тюрьмы в Рустави, где в настоящее время находится экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, в понедельник, 4 октября, приехал автобус с бойцами спецназа.

На опубликованных кадрах видно, как силовики въезжают за ворота учреждения. Спецназ выставил кордон вокруг тюрьмы, в ближайшее время там ожидается акция сторонников Саакашвили.

Экс-президента Грузии задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в страну. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы Грузии. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался Саакашвили.

Журналисты предположили, что он мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения.

Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.

4 августа представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали призвала власти и оппозицию Грузии после ареста экс-президента страны соблюдать сдержанность и верховенство закона. По ее словам, стороны должны «предпринять усилия, направленные на деэскалацию».