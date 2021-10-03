Журналисты назвали возможный способ прибытия Саакашвили в Грузию

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. Об этом 3 октября сообщает редактор газеты «Хроника плюс» Елисо Киладзе.

«Освободите Эльгуджу Цомая! Этот настоящий человек! Каков же риск, когда водишь трейлер и везешь третьего президента, разыскиваемого номер один! Он рисковал своей жизнью»,— написала Киладзе на своей странице в Facebook.

По другой версии, Саакашвили пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

3 октября прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался экс-президент страны. Мужчине грозит тюремное заключения сроком от года до четырех лет.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию, 2 октября был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент. Политика поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны.

Как заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что заявил, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы внести беспорядки и обвинить власти Грузии.