В Грузии предъявили обвинение хозяину квартиры, где скрывался Саакашвили

Прокуратура Грузии предъявила обвинение владельцу квартиры в Тбилиси, в которой скрывался экс-президент страны Михаил Саакашвили. Об этом 3 октября сообщает пресс-служба прокуратуры.

Обвинение предъявлено гражданину Грузии Э.Ц. по статье «укрывательство преступлений» в связи с фактом незаконного нарушения государственной границы Михаилом Саакашвили.

Как сообщается, в рамках расследования было установлено, что Э.Ц. знал, что экс-президент разыскивался за совершение тяжкого преступления, но, несмотря на это, всё равно предоставил ему свою квартиру в Тбилиси.

Э.Ц. был задержан 1 октября, ему грозит тюремное заключения сроком от года до четырех лет.

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию, 2 октября был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент Грузии.

Саакашвили поместили в тюрьму города Рустави. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил 3 октября, что Саакашвили является гражданином Украины, поэтому он займется вопросом его возвращения. Кроме того, украинский лидер отметил, что не знал о поездке Саакашвили в Грузию. Зеленский заявил, что считает это решение политика неправильным.

Саакашвили покинул Грузию в 2013 году, против него возбудили ряд уголовных дел, по некоторым из них он был заочно осужден на тюремные сроки. Грузинские власти неоднократно заявляли, что задержат Саакашвили сразу при пересечении им границы. В последнее время политик проживал на Украине.