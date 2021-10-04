Евросоюз призвал Грузию к сдержанности после ареста Саакашвили

Евросоюз призывает власти и оппозицию Грузии после ареста экс-президента страны Михаила Саакашвили соблюдать сдержанность и верховенство закона. Об этом сообщила в понедельник, 4 октября, представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали.

«После возвращения в Грузию бывшего президента [Михаила] Саакашвили и последовавшим за этим арестом ЕС призывает власти и оппозицию Грузии действовать сдержанно и соблюдать верховенство закона», — сказала она в беседе с ТАСС.

По словам Массрали, фундаментальные права и надлежащие судебные процедуры «должны соблюдаться в рамках транспарентного и справедливого судебного разбирательства в соответствии с верховенством закона».

Представитель внешнеполитической службы ЕС также призвала все стороны «предпринять усилия, направленные на деэскалацию».

Саакашвили задержали 1 октября в Тбилиси в квартире на проспекте Гурамишвили после его возвращения в Грузию. В отношении него возбуждено уголовное дело о пересечении границы страны. На следующий день был также задержан хозяин квартиры, где скрывался экс-президент.

Журналисты предположили, что Саакашвили мог попасть на территорию страны на трейлере, водителем которого был Элгуджа Цомая — владелец квартиры, где позже задержали политика. По другой версии, экс-президент пересек границу страны в вентиляционной кабине фуры.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский напомнил, что Саакашвили является украинским гражданином, поэтому он займется вопросом его возвращения.

Однако премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подчеркнул, что Саакашвили сможет вернуться на Украину лишь после того, как отсидит на родине весь тюремный срок. Он также рассказал, что бывший президент и его команда планировали убийство оппозиционеров, чтобы спровоцировать беспорядки и обвинить власти Грузии.