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На Украине опровергли данные о возобновлении транзита газа в Венгрию

На Украине заявили, что транзит газа в Венгрию не возобновлялся
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Транзит газа в Венгрию не возобновлялся, идет реэкспорт из хранилищ. Об этом 4 октября сообщил глава компании «Оператор Газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон.

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«В прессе распространяется информация о том, что «Газпром» возобновил транзит газа через Украину в Венгрию. Это не соответствует действительности. Да, сейчас есть незначительный поток газа из Украины в Венгрию, но это не транзит, а реэкспорт газа европейскими трейдерами, который они хранили в украинских ПХГ», — написал представитель компании в Facebook.

Таким образом он прокомментировал сообщения СМИ о возобновлении транзита газа через Украину в Венгрию. По данным венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ, поток газа через пункт «Берегово» на границе с Украиной в настоящее время составляет 2,134 млн куб. м в час.

1 октября оператор сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию прекратился. Из-за этого республика утратила возможность ввоза природного газа из Венгрии по виртуальному реверсу.

Вместе с этим данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза — до 4,823 млн куб. м, а 2 октября снизился еще в два раза — до 2,31 млн куб. м.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. 27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что этой зимой страну ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. По его словам, Киев занимался «физическим отбором» газа из трубопровода для собственных нужд, в то время как свои запасы поставлял Европе.

В свою очередь, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко 30 сентября назвал Киев газовым наркоманом и заявил, что Венгрия преподала хороший урок Украине, заключив контракт на поставку газа с Россией.

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