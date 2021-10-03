Транзит газа через Украину в Венгрию возобновлен после временной приостановки. Об этом свидетельствуют данные венгерского оператора газотранспортной системы FGSZ.

По его данным, поток газа через пункт «Берегово» на границе с Украиной в настоящее время составляет 2,134 млн. кубометров в час, тогда как ранее в этот же день отмечалось, что прокачка полностью остановлена.

1 октября «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) сообщил, что транзит российского газа в Венгрию через украинскую территорию прекратился. Из-за чего республика утратила возможность ввоза природного газа из Венгрии по виртуальному реверсу.

Вместе с этим данные ОГТСУ свидетельствовали, что транзит газа в Венгрию через Украину в пятницу полностью не прекращался, но упал почти в четыре раза — до 4,823 млн кубометров, а 2 октября снизился еще в два раза — до 2,31 млн кубометров.

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. 27 сентября «Газпром» и Венгрия подписали контракт сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд кубометров газа ежегодно в обход территории Украины. Соглашение также предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что этой зимой страну ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. По его словам, Киев занимался «физическим отбором» газа из трубопровода для собственных нужд, в то время, как свои запасы поставлял Европе.

В свою очередь, руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко 30 сентября назвал Киев газовым наркоманом и заявил, что Венгрия преподала хороший урок Украине, заключив контракт на поставку газа с Россией.