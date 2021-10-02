Украинский политолог назвал Киев газовым наркоманом

Руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко считает, что Венгрия преподала хороший урок «газовому наркоману» Киеву, заключив контракт на поставку газа с Россией. Об этом он написал 30 сентября в своей статье для портала «Гордон».

«Заявления наших властей, что Венгрия обязана качать газ через Украину, смешны. Это похоже на реакцию наркомана, который привык к легкой дозе, которую постоянно дают соседи. И вот соседям надоел и наркоман, и издержки, с ним связанные», — отметил Романенко.

По словам политолога, у Украины сейчас этап ломки, которая проявляется тем, что Киев называет своих соседей плохими. Однако впереди государство ждет отрезвление.

Согласно мнению эксперта, Украине навредила «коллективная глупость и неуемные фантазии, что нам все должны по праву нашего существования».

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Контракт сроком на 15 лет российский газовый холдинг и Будапешт заключили 27 сентября. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 27 сентября сравнила угрозы украинской стороны с «доносами на соседей» из зависти. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, в тот же день подчеркнул, что новый газовый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли.