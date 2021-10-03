Украину предупредили о газовом кризисе зимой

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что этой зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Об этом он заявил 2 октября в эфире телеканала «Первый независимый».

В рамках ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения страны, он согласился со словами экономиста Алексея Куща, что из-за сокращения транзита топлива у Украины исчезнет возможность «физического отбора» газа из трубопровода. Это, по мнению обоих экспертов, в итоге приведет страну к энергетическому кризису.

По словам Суслова, в настоящее время в хранилищах на западе Украины накоплены примерно 18,7 млрд кубометров сырья.

Он пояснил, что для поддержания экспорта в зимний период Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а в Европу доставляет газ из хранилища.

Теперь же страна рискует столкнуться с дефицитом, добавил экс-министр. По его мнению, теоретически эту проблему можно решить, однако это будет сложно.

«Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», — подчеркнул он.

30 сентября руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал Киев газовым наркоманом и заявил, что Венгрия преподала хороший урок Украине, заключив контракт на поставку газа с Россией.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Контракт сроком на 15 лет российский газовый холдинг и Будапешт заключили 27 сентября. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, так как это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.