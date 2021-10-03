Прямой эфир
Общество
Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка
Общество
Синоптик предупредил о погодных аномалиях в европейской части России
Общество
На юге Москвы столкнулись пять автомобилей
Мир
Зеленский рассказал о «наглой» международной политике Украины
Культура
Бывшая солистка «Тату» Катина объявила о воссоединении группы
Мир
Во Франции прошли протесты против COVID-пропусков
Мир
Байден назвал напоминанием о вакцинации данные о 700 тыс. умерших от COVID
Общество
ГИБДД уточнила число пострадавших в ДТП с автобусом под Хабаровском
Общество
Мутации COVID-19 направлены на быстрое заражение людей по воздуху

Украину предупредили о газовом кризисе зимой

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что этой зимой Украину ожидает неизбежный кризис из-за нехватки газа для отопления. Об этом он заявил 2 октября в эфире телеканала «Первый независимый».

Делайте ваши поставки: чем обернется ссора Украины и Венгрии из-за газа
И как на этот конфликт реагируют в России и в Евросоюзе

В рамках ток-шоу, посвященном проблеме газоснабжения страны, он согласился со словами экономиста Алексея Куща, что из-за сокращения транзита топлива у Украины исчезнет возможность «физического отбора» газа из трубопровода. Это, по мнению обоих экспертов, в итоге приведет страну к энергетическому кризису.

По словам Суслова, в настоящее время в хранилищах на западе Украины накоплены примерно 18,7 млрд кубометров сырья.

Он пояснил, что для поддержания экспорта в зимний период Украина для собственного отопления берет газ из трубы, а в Европу доставляет газ из хранилища.

Теперь же страна рискует столкнуться с дефицитом, добавил экс-министр. По его мнению, теоретически эту проблему можно решить, однако это будет сложно.

«Здесь есть много аспектов неоцененных. Так или иначе, нас ожидает тяжелый кризис», — подчеркнул он.

Накрылись газом: на Украине разрастается тарифный майдан
Жителей Незалежной шокировали цены на газ и электричество

30 сентября руководитель политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко назвал Киев газовым наркоманом и заявил, что Венгрия преподала хороший урок Украине, заключив контракт на поставку газа с Россией.

«Газпром» с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту через газопровод «Балканский поток» (продолжение «Турецкого потока») и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Контракт сроком на 15 лет российский газовый холдинг и Будапешт заключили 27 сентября. Документ предусматривает поставку 4,5 млрд куб. м газа каждый год в обход украинской территории.

Договор между РФ и Венгрией спровоцировал резкую реакцию Киева. Украинские власти выразили намерение обратиться в Еврокомиссию о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения законодательству Европы в области энергетики.

При этом глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко отметил, что «Газпром» имеет право прекращать физический транзит природного газа через украинскую территорию, так как это предусмотрено действующим транзитным контрактом между Украиной и РФ.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021