Муж Раковой захотел внести залог за арестованных топ-менеджеров Сбербанка

Муж вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, подозреваемой в хищении более 50 млн рублей, Артур Стеценко назвал уголовное дело его супруги «политически мотивированным» и выразил готовность внести залог за уже арестованных фигурантов. Письмо с его заявлением 2 октября опубликовала газета «Комсомольская правда».

30 сентября Тверской суд Москвы по делу Раковой арестовал на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову.

Стеценко рассказал, что с Заком и Инкиным он раньше работал в Фонде новых форм развития образования, а вот с Крючковой он знаком не был.

По его словам, бывшие коллеги «прилагали все усилия для реализации образовательных проектов в стране».

«Что касается их личных качеств — достаточно поговорить с их бывшими коллегами или людьми, с которыми они пересекались по работе. Все характеризуют их как ответственных, работающих на благо страны сотрудников. Ни у кого не возникает даже мысли, что они могли нарушить закон», — отметил Стеценко.

Он считает, что на арестованных фигурантов оказывается большое давление и выразил готовность внести залог, чтобы им изменили меру пресечения и выпустили из СИЗО.

«Я прошу отпустить под домашний арест Евгения, Максима и Кристину. Я готов собрать вместе со всеми, кому небезразлично происходящее, и внести обеспечительный взнос в сумме, которая устроит органы, в качестве гарантии», — сказал Стеценко.

При этом сам он пояснил, что живет в арендованном доме и передвигается на подержанном автомобиле.

Ранее в тот же день муж Раковой в беседе с РЕН ТВ опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он помогал жене сбежать на Украину. Он также опроверг сведения о том, что у него есть украинское гражданство.

По его словам, он вместе с ребенком находится в доме в Подмосковье, где проходили обыски по уголовному делу. Он подчеркнул, что не знает о местонахождении супруги.

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Следователи расследуют уголовное дело по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

На следующий день Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. Сейчас она объявлена в федеральный розыск.

1 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ракова «выбила» у государства на свой проект «Учитель будущего» почти 3 млрд рублей. В общей сложности за время работы Марины Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили 2,837 млрд рублей субсидий.