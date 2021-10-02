Муж скрывшейся Раковой прокомментировал уголовное дело в отношении нее

Супруг вице-президента Сбербанка и экс-замглавы Минпросвещения Марины Раковой, сбежавшей после обысков по делу о хищениях более 50 млн рублей, дал комментарий по данному делу.

В беседе с РЕН ТВ Артур Стеценко опроверг появившуюся в СМИ информацию о том, что он помогал Раковой скрываться. Он также опроверг сведения о том, что у него есть украинское гражданство.

В настоящее время мужчина вместе с ребенком находится в доме в Подмосковье, где проходили обыски по данному делу. Он подчеркнул, что не знает о местонахождении супруги.

«Марина уехала на работу, я забрал ее в обед. Мы пообедали, и она поехала обратно. Уехала в белых брюках, белой рубашке, тонком пальто. Вещей у нее с собой не было. Связи сейчас нет», — рассказал Стеценко.

При этом он указал на то, что возбужденное в отношении Раковой дело является «заказным». В ближайшее время Стеценко намерен выступить с заявлением.

«Я вчера впервые был вызван свидетелем на допрос. Мне стали понятны материалы дела. Я потом сегодня выступлю», — добавил он.

Накануне в МВД сообщили, что экс-замглавы Минпросвещения объявлена в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Следователи расследуют уголовное дело по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

30 сентября стало известно, что Ракова не явилась на допрос и покинула место жительства. 1 октября источник в правоохранительных органах сообщил, что вице-президент Сбербанка могла скрыться от следствия на территории Украины. Как рассказали источники, женщине мог помочь скрыться ее сожитель, гражданин Украины, у которого есть квартира в Киеве.

Кроме того, 30 сентября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющего директора Сбербанка Евгения Зака по подозрению в мошенничестве. Также была арестована до 29 ноября преподаватель РАНХиГС Кристина Крючкова. Кроме того, суд постановил арестовать до 29 ноября управляющего директора дивизиона «Цифровые платформы образования» Максима Инкина. Он проходит по делу Раковой о хищении 50 млн.