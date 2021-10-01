Источник назвал возможное местоположение Раковой

Экс-замглавы Минпросвещения, вице-президент Сбербанка РФ Марина Ракова могла скрыться от следствия на территории Украины. Об этом сообщил ТАСС в пятницу, 1 октября, источник в правоохранительных органах.

«Сейчас правоохранительными органами проверяется информация о том, что Ракова сразу после следственных действий с ней могла выехать на Украину. По итогам обыска ее не задерживали. Никакие документы у Раковой не изымали», — сказал собеседник агентства.

Ранее в этот день источник «Известий» отметил, что Ракова объявлена в федеральный розыск. Он уточнил, что в настоящий момент следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

Днем позже Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября) и Максима Инкина (до 29 ноября), а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову (до 29 ноября).

1 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ракова «выбила» у государства на свой проект «Учитель будущего» почти 3 млрд рублей. В общей сложности за время работы Марины Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили 2,837 млрд рублей субсидий. Подчеркивается, что ни до Раковой, ни после ее ухода организация такие суммы не получала.