Стало известно о «выбитых» Раковой миллиардных субсидиях

Экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова «выбила» у государства на свой проект почти 3 млрд рублей, пишет в пятницу, 1 октября, РЕН ТВ.

Речь идет о федеральном проекте «Учитель будущего», в расходовании средств которого выявлены признаки хищения на сумму минимум 50 млн.

По данным телеканала, проект был инициирован Раковой и подразумевал реформу сферы образования в России. Она же и добивалась его финансирования.

В общей сложности за время работы Марины Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили 2,837 млрд рублей субсидий. В настоящий момент выявлено хищение 50 млн рублей, однако, поясняют журналисты, в дальнейшем сумма может значительно увеличиться.

Как отмечает телеканал, Ракова ушла с поста замминистра в марте 2020 года, при этом за несколько месяцев до этого фонд получил сразу 1,62 млрд рублей.

Подчеркивается, что ни до Раковой, ни после ее ухода организация такие суммы и близко не получала.

После увольнения и перехода на пост вице-президента Сбербанка за Раковой последовала почти вся команда, работавшая над проектом. Ряд этих людей сейчас также проходит по делу о хищении.

Ранее в этот день РЕН ТВ писал о роли арестованных управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина в деле о крупном хищении, главной обвиняемой по которому проходит экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова. Изучая документы, журналисты пришли к выводу, что Зак мог быть основным соучастником Раковой.

30 сентября Тверской суд Москвы арестовал по делу Раковой управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября) и Максима Инкина (до 29 ноября), а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову (до 29 ноября).

Днем ранее стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

В настоящий момент Ракова скрывается от правоохранителей. Ее ищет полиция.