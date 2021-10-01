Стала известна роль арестованных директоров Сбербанка в деле Раковой

Телеканал РЕН ТВ выяснил роль арестованных управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина в деле о крупном хищении, главной обвиняемой по которому проходит экс-замглавы Минпросвещения Марина Ракова.

Изучая документы федерального проекта «Учитель будущего», в расходовании средств которого выявлены признаки хищения, журналисты пришли к выводу, что Евгений Зак мог быть основным соучастником Раковой.

Отмечается, что данный проект был инициирован Раковой и подразумевал реформу сферы образования в России. Она же и добивалась его финансирования.

На момент потенциального совершения преступления Зак занимал пост заместителя гендиректора Фонда новых форм развития образования. При этом его непосредственным начальником был Максим Инкин, именно ему он должен был отчитываться.

Вместе с этим «общие организационные мероприятия по проекту» Зак курировал вместе с экс-руководителем департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения Анной Хамардюк. Они были также ответственны в целом за реализацию проекта «Учитель будущего».

Журналисты пишут, что после увольнения Раковой с должности в министерстве в марте 2020 года и перехода на пост вице-президента Сбербанка за ней последовала почти вся команда.

Как отмечает телеканал, за время работы Марины Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили более 2,8 млрд рублей субсидий. В настоящий момент выявлено хищение около 50 млн рублей, однако, поясняют журналисты, в дальнейшем сумма может увеличиться до миллиарда.

30 сентября Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября) и Максима Инкина (до 29 ноября), а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову (до 29 ноября).

Днем ранее у всех троих арестованных, а также Анны Хамардюк прошли обыски.

29 сентября стало известно, что вице-президент Сбербанка Марина Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Расследование проводится в рамках уголовного дела по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

В настоящий момент Ракова скрывается от правоохранителей. Ее ищет полиция.