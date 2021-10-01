МВД подтвердило объявление экс-замминистра Раковой в розыск

В Министерстве внутренних дел (МВД) подтвердили, что экс-замминистра Минпросвещения, вице-президент Сбербанка Марина Ракова объявлена в розыск. Об этом 1 октября заявила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск», — сказала она.

Ранее в этот день источник «Известий» также сообщал, что чиновница объявлена в федеральный розыск. Следствие заочно предъявило ей обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Те, кто помогает ей скрываться от следствия, будут привлечены к уголовной ответственности, добавил он.

Скрывшаяся от следствия Ракова может находиться на Украине. При проведении следственных действий 29 сентября у чиновницы не изымали документы. Кроме того, ее не задержали, пригласив 30 сентября в полицию для допроса.

29 сентября Ракова стала фигурантом дела о хищении более 50 млн рублей. Следователи расследуют уголовное дело по факту хищений при реализации госконтрактов в сфере образования, заключенных при участии Раковой в 2019 году, когда она еще была на должности замглавы Минпросвещения РФ.

Днем позже Тверской суд Москвы арестовал на два месяца управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака (до 28 ноября) и Максима Инкина (до 29 ноября), а также преподавателя РАНХиГС Кристину Крючкову (до 29 ноября). В тот же день стало известно, что Ракова отключила мобильные телефоны, на работу не пришла и у родственников ее нет.

1 октября телеканал РЕН ТВ сообщил, что Ракова «выбила» у государства на свой проект «Учитель будущего» почти 3 млрд рублей. В общей сложности за время ее работы в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили 2,837 млрд рублей субсидий. Ни до Раковой, ни после ее ухода организация такие суммы не получала.