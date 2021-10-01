Три — за побег: где искать Марину Ракову

Porsche бывшего замминистра просвещения РФ Марины Раковой последний раз камеры зафиксировали 30 сентября в 2:47 ночи на 19-м км трассы М-1. Вечером того же дня суд арестовал ее непосредственных подчиненных из «Сбера» : по версии следствия, они тоже причастны к схеме увода 52 млн рублей из нацпроекта «Образование». Обвиняемая может стремиться перейти границу Украины. Без квалифицированной помощи она бы не смогла убежать, считают оперативники и эксперты. О том, почему Марину Ракову не арестовали сразу после обыска в ее доме, и кто может быть заинтересован в ее бегстве, разбирались «Известия».

На учительские деньги

Накануне, поздним вечером 30 сентября, по ходатайству органа предварительного расследования Тверской районный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении управляющих директоров Сбербанка Евгения Зака и Максима Инкина, а также исполнительного директора Московской высшей школы социальных и экономических наук Кристины Крючковой. Следствие располагает данными об их причастности к совершению преступления.

По данным «Известий», коллеги Марины Раковой впали в истерику во время избрания меры пресечения в Тверском суде Москвы. Управляющий директор «Сбера» Евгений Зак расплакался, а Кристина Крючкова и вовсе встала на колени. Это им не помогло.

Как уже писали «Известия», все они стали фигурантами дела о мошенничестве в особо крупном размере. Основные вопросы у следственных органов возникли к расходованию средств на федеральный проект «Учитель будущего». Собственно, сам этот проект подразумевал масштабную реформу системы образования в России, а Марина Ракова была идейным его вдохновителем и добивалась федерального финансирования программы.

Три — за побег Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Евгений Зак, согласно документации проекта, на момент хищений занимал пост замгендиректора Фонда новых форм развития образования. Именно он, а также бывший руководитель департамента стратегии, анализа, прогноза и проектной деятельности Минпросвещения России Анна Хамардюк отвечали за «общие организационные мероприятия по проекту». Причем основную роль, если верить документам, играл Зак, который должен был отчитываться перед своим непосредственным руководителем Максимом Инкиным.

Из паспорта проекта следует, что Марина Ракова его возглавляла и лоббировала выделение огромного количества бюджетных средств на реализацию программы «Учитель будущего». А ответственными за реализацию проекта были Евгений Зак и Анна Хамардюк . При этом после увольнения Марины Раковой из Минпросвещения почти вся ее команда перешла на работу в «Сбер» вслед за своим бывшим патроном.

За время работы Марины Раковой в Минпросвещения Фонду новых форм развития образования выделили 2,837 млрд рублей субсидий. По данным базы СПАРК, ни до чиновницы, ни после ее ухода такие огромные суммы господдержки организация не получала.

Ищите женщину

О том, что Марина Ракова, скрывшаяся после обысков по делу о мошенничестве на 50 млн, объявлена в федеральный розыск, и ей заочно предъявлено обвинение , «Известиям» сообщил источник в правоохранительных органах утром, 1 октября. Несколько позже это официально подтвердили в МВД.

— Следователем принято решение о привлечении в качестве обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, бывшего заместителя министра просвещения Российской Федерации Марины Раковой. В связи с тем, что Ракова скрылась от следствия, в отношении нее вынесено постановление об объявлении в розыск, — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Где бывшая чиновница может быть в настоящий момент, до сих пор неизвестно. Ее авто Porsche последний раз камеры зафиксировали 30 сентября в 2:47 ночи на 19 километре трассы М-1 (на выезде из Одинцовского района, где находится ее загородный особняк).

По мнению члена экспертного совета при уполномоченном по правам человека в Москве адвоката Игоря Кима, экс-замминистра постарается пешим путем попасть на соседнюю территорию.

— Это может быть Украина, так как граница не особо охраняется. А власти неохотно выдают таких обвиняемых, — резюмировал юрист.

Три — за побег Фото: РИА Новости/Александр Полегенько

Украина — излюбленное направление, в котором скрываются правонарушители, отметил в беседе с «Известиями» адвокат, полковник полиции в отставке Евгений Черноусов. Второе такое направление — Казахстан.

— Дело в том, что с некоторыми странами СНГ у нас нет границ, оборудованных проволокой, пограничными постами. Пересечь их не составляет особого труда. Хотя вряд ли она поедет в Казахстан, так как это далеко. Чаще всего удается скрыться тем, кто пытается бежать на Украину, — добавил эксперт.

Однако возможность покинуть Россию у нее минимальная, считает он.

— При объявлении в розыск начинается прослушивание телефонов, снятие информации с электронных устройств. Дело на контроле у следственного комитета и МВД, предупреждены сотрудники главного управления уголовного розыска, которые уже идут по следу Марины Раковой. Она где-то проколется, скорее всего, через телефонные разговоры. Однозначно, сейчас на контроле люди, с которыми она контактировала последнее время. У меня нет сомнений, что ее задержат до того, как она доедет до границы. Ну а если ей удастся пересечь границу с Белоруссией, то ее выдадут России, — уверен Евгений Черноусов.

Если бывшая чиновница была на территории России в момент объявления ее в розыск, то покинуть страну ей будет сложно. Гипотетически рассуждая, она может перейти границу пешком, может изменить внешность, и подделать паспорт, но это будет непросто, считает депутат Госдумы Анатолий Выборный.

Черная лошадка

Своими действиями Марина Ракова пытается «не наговорить» себе на еще больший срок, отметил Игорь Ким.

Председатель московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин полагает, что Марина Ракова не могла убежать без чьей-то поддержки . Учитывая техническую оснащенность следственных органов и полиции — те же камеры видеонаблюдения, которые помогли поймать даже опасного преступника Мавриди, просто так скрыться от следствия невозможно, считает он.

— Остается неясным, почему следователи, когда пришли к ней домой, сразу же не доставили ее в суд на избрание меры пресечения или хотя бы не отобрали у нее загранпаспорт. Пусть бы это был не арест, но хотя бы подписка о невыезде. О чем они думали? Что фигура такого уровня будет просто сидеть и ждать, когда за ней придут, не предпринимая никаких попыток скрыться? Это смешно, — отметил эксперт.

Кроме того, если человек совершил крупное коррупционное преступление, задержать его можно согласно 91-й статье и без решения суда на двое суток, добавил Михаил Пашкин. По его оценке, Марина Ракова сейчас находится в реальной опасности.

Причина того, что Марина Ракова ускользнула из рук полиции и следствия, не обязательно заключается в договоренностях или взятке, возражает Анатолий Выборный. Просто коррупция относится к такому виду латентных преступлений, по которым следствию бывает очень трудно предъявить обвинение — настолько умны и искусны бывают мошенники.

— У таких людей, как правило, за спиной не одно высшее образование (Марина Ракова окончила МГТУ им. Н,Э. Баумана. — «Известия»). Они настолько ловко маскируют следы своих преступлений, что следователи обо всем догадываются, но доказать ничего не могут. И это вопрос очень больших рисков — если в суде будет плохо с доказательной базой и человека оправдают, это может отразиться потом на карьере не одного гражданина в погонах. Поэтому, чтобы предъявить обвинение лицу такого уровня, нужно иметь правовую решимость, мужество и уверенность, что дело будет доведено до конца, — объяснил свою версию Анатолий Выборный.

Возможно, у следствия на тот момент еще не было железных доказательств вины Марины Раковой и поэтому они медлили с ее арестом, добавил он

Глава ОПГ?

Хищение 50 млн рублей считается тяжким преступлением, которое грозит лишением свободы на срок от пяти лет и выше, напомнил «Известиям» Игорь Ким. А побег только усугубляет ситуацию.

— Как минимум два-три года к реальному сроку это прибавит. Следствие в ходе допроса может глубже копнуть, уклонение от допроса пагубно влияет на перспективы уголовного дела, поэтому она и рискнула скрыться. Но пока розыск не даст результатов, у оперативников не появится достаточный объем информации и достаточных оснований для более объемного обвинения, — отметил адвокат.

Когда человек скрывается от следствия, тем самым он подтверждает свою виновность, подчеркнул Евгений Черноусов. Суд это посчитает отягчающим обстоятельством. Таким лицам условную меру наказания суд при вынесении приговора никогда не вынесет.

— В этой группе Марине Раковой должна быть присвоена роль организатора, так как в этот момент она занимала пост и использовала свое положение. Когда человек принимает решение уехать, то делает это не самостоятельно, а, как правило, находит советчиков из числа адвокатов, юристов. Видимо, ей сказали, что арестуют, что ее назначат организатором и после этого Ракова решила сбежать, — полагает эксперт.

По его мнению, Марина Ракова не ожидала, что так все быстро развернется, иначе давно бы покинула Россию.