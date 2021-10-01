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Песков заявил об отсутствии влияния смены власти в ФРГ на сертификацию СП-2

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Германские ведомства, которые отвечают за сертификацию газопровода «Северный поток – 2», продолжают работать, паузы в их функционировании на фоне смены властей в ФРГ не предусмотрено. Об этом заявил журналистам в пятницу, 1 октября, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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«В Германии же продолжают работать все ведомства, все органы, в том числе и те ведомства, которые будут сертифицировать этот объект», — рассказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что Россия продолжит выполнять все взятые на себя обязательства, предусмотренные действующими контрактами по газу.

Отвечая на вопрос журналистов, не видят ли в Кремле рисков введения санкций против России из-за того, что транзит газа в Венгрию будет идти в обход Украины, пресс-секретарь сказал: «Претензии к России были и будут, большая часть — политизированная».

С 1 октября «Газпром» начал поставлять газ в Венгрию через газопровод «Балканский поток» и трубопроводы Юго-Восточной Европы в обход территории Украины. «Балканский поток» является продолжением «Турецкого потока».

В пресс-службе компании «Оператор ГТС Украины» сообщили, что украинская сторона лишилась возможности виртуального импорта газа из Венгрии из-за прекращения транзита. При этом «Нафтогаз Украины» признал право «Газпрома» прекратить транзит газа через Украину, отметив, что это предусмотрено действующим транзитным контрактом между двумя странами.

27 сентября «Газпром» и Будапешт подписали контракт о поставках газа сроком на 15 лет. Документ предполагает поставку 4,5 млрд куб. м этого ресурса ежегодно в обход территории Украины. Соглашение предусматривает возможность изменения условий через 10 лет.

В свою очередь, украинские власти выразили намерение обратиться в Европейскую комиссию (ЕК) о предоставлении оценки соответствия нового венгерско-российского газового соглашения европейскому законодательству в области энергетики.

В Кремле заявляли, что новый контракт не нарушает чьи-либо права или нормы международной торговли. Там выразили сомнения в том, что какая-либо страна имеет право вмешиваться в этот аспект российско-венгерских отношений.

30 сентября газета The Telegraph сообщила, что итоги выборов в бундестаг стали проблемой не только для Германии, но и для России, так как в Берлине требуется сформировать коалиционное правительство, а россиянам предстоит добиться сертификации и ввода в эксплуатацию «Северного потока – 2».

Согласно опубликованным данным, СДПГ выиграла на выборах, набрав 25,7% голосов, второе место занял блок ХДС/ХСС — 24,1%. На третьем месте — партия «Зеленые» с 14,8%, далее — СвДП с 11,5%, а на пятом — «Альтернатива для Германии» (АдГ) с 10,3%. 26 сентября АдГ заверила, что и после выборов будет поддерживать СП-2.

Строительство «Северного потока – 2» завершили 10 сентября. Газопровод построен от России до Германии по дну Балтики с целью прямых поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают государства Прибалтики, Польша, США и Украина.

15 сентября в Восточном комитете германской экономики заявили «Известиям», что «СП –2» физически завершен и может быть введен в эксплуатацию не ранее февраля 2022 года.

Представитель Еврокомисси (ЕК) Вивиан Лунелаи заявила 17 сентября, что регулятор ФРГ подаст проект решения по оператору «Северного потока – 2», и у ЕК будет два месяца на ответ с возможностью продления сертификации магистрального газопровода.

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