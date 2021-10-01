Россияне выразили недовольство сервисом на отечественных курортах

Большинство россиян, отдохнувших на отечественных курортах, остались недовольны качеством сервиса и инфраструктурой. Об этом сообщили 1 октября в мониторинговом центре «Безопасность 2.0» Российского фонда мира по итогам работы горячей линии по защите прав туристов.

Как рассказала руководитель центра, первый вице-президент фонда, член общественного совета при Ростуризме Елена Сутормина, в этом году подавляющее количество жалоб (64%) связано с низким качеством сервиса.

«Традиционно мы получаем достаточно много обращений от российских туристов, выбравших для отдыха внутренние направления», — цитирует ее «Газета.ру».

Кроме того, путешествующие по России туристы жаловались на завышенные цены в отелях, ресторанах на курортах, несоблюдение противоковидных норм. Самыми частыми стали претензии от отдохнувших в Крыму, на Кубани, в Калининградской области, Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге, Карелии и Алтайском крае.

27 сентября вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал, что в российских гостиницах в первом полугодии остановилось свыше 25 млн туристов, это на 90% больше, чем годом ранее. Он напомнил, что для развития туризма в России в мае запустили новый национальный проект «Туризм и индустрия гостеприимства».