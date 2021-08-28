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Пентагон назвал имена 13 погибших при теракте в Кабуле солдат

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Пентагон опубликовал имена и иные личные данные 13 американских военнослужащих, погибших в террористическом акте у аэропорта Кабула при эвакуации людей из Афганистана. Список имен выложили на сайте оборонного ведомства в субботу, 28 августа.

Среди погибших — 11 морских пехотинцев, один представитель сухопутных войск и один медик ВМФ. Пятерым из них было по 20 лет, самому старшему — 31 год. Также в списке погибших есть одна женщина – морской пехотинец Николь Ги из Калифорнии, ей было 23.

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26 августа в афганской столице произошло несколько взрывов. Первый прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщали о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ). Второй взрыв произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого в Кабуле прогремел третий взрыв.

Общее число погибших в результате взрывов составило почти 200 человек, в том числе 13 американских военных. Глава МИД Великобритании Доминик Рааб 27 августа сообщил, что среди погибших также есть два гражданина Великобритании и ребенок подданного страны, еще два британца ранены.

Глава центрального командования США генерал Кеннет Маккензи заявил, что за взрывами в Кабуле стоит ИГ. По его словам, за взрывами «последовали несколько атак боевиков ИГ, которые открыли огонь по мирным жителям и военнослужащим».

15 августа талибы (движение «Талибан», признано террористическим и запрещено в РФ) вошли в Кабул, затем заявили об «окончании войны» в Афганистане, назвав это «освобождением» страны, и подняли флаг над президентским дворцом. В ходе переговоров они заявили о нежелании формировать коалиционное правительство. Тип власти и форму правления определят в ближайшее время.

В субботу, 28 августа, на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, войска Соединенных Штатов начали покидать аэропорт Кабула. В настоящее время американцы вывозят оттуда оборудование.

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