Военные РФ прибыли в Гродно для формирования центра совместной подготовки

Подразделения зенитных ракетных войск РФ прибыли в Гродно с целью формирования совместного центра подготовки военно-воздушных сил (ВВС), а также войск противовоздушной обороны (ПВО) РФ и Белоруссии. Об этом 28 августа сообщило в своем официальном Telegram-канале министерство обороны Республики Беларусь.

«Для формирования учебно-боевого центра совместной подготовки ВВС и войск ПВО Беларуси и России в Гродно прибыли подразделения зенитных ракетных войск Российской Федерации», — сказано в сообщении.

Согласно информации белорусского оборонного ведомства, 3 сентября на аэродром Барановичи ожидается прибытие авиации, а именно самолетов Су-30СМ ВКС России.

В министерстве также напомнили, что решение о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки вооруженных сил Белоруссии и России было принято на переговорах руководителей оборонных ведомств, которые прошли 5 марта в Москве.

Учебно-боевые центры планируют развернуть в Нижегородской и Калининградской областях РФ и в Гродненской области Белоруссии.

23 августа сообщалось, что в Белоруссии начались совместные с Россией тыловые учения перед «Западом-2021». Как уточнили в министерстве обороны республики, цель учений состоит в проверке готовности и способности органов военного управления, сил и средств технического и тылового обеспечения вооруженных сил двух стран к совместным действиям, их взаимодействию и полевой выучке.

Ранее, 21 августа, заместитель главы Минобороны РФ Андрей Картаполов заявил, что белорусско-российские учения «Запад-2021» должны показать странам НАТО, что «не стоит беспокоить русского медведя». Он уточнил, что активность Североатлантического альянса в Европе нацелена показать существование проекции военной угрозы.

Стратегические мероприятия «Запад-2021» пройдут с 10 по 19 сентября. Помимо военных из Союзного государства на них приглашены контингенты и наблюдатели из некоторых стран ШОС и ОДКБ. Данные учения проводятся раз в четыре года.