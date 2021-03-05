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Россия и Белоруссия создадут три центра совместной подготовки военных

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Глава Минобороны России Сергей Шойгу и его белорусский коллега Виктор Хренин договорились о создании трех учебных центров для совместной подготовки военнослужащих. Об этом 5 марта «Известиям» сообщили в российском военном ведомстве.

Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений
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Отмечается, что учебно-боевые центры будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях России и в Гродненской области Белоруссии.

2 марта оборонные ведомства России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет.

В тот же день президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил за базирование на территории страны российских самолетов. Также белорусский лидер высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса.

В январе источники «Известий» в Министерстве обороны России заявили, что в 2021 году военные РФ и Белоруссии запланировали рекордное число учений. В основном они намечены на август–сентябрь. Тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, комендантские подразделения и военные полицейские двух государств.

Главной задачей учений станет подготовка армейских подразделений России и Белоруссии к крупнейшим в 2021 году маневрам «Запад-2021», которые пройдут на полигонах двух стран с 10 по 16 сентября.

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