Лукашенко выступил за базирование в Белоруссии российских самолетов

Целесообразно базировать в Белоруссии российские самолеты для совместного дежурства, летать на них должны и россияне, и белорусы. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко на совещании по вопросу сотрудничества двух стран в военной сфере во вторник, 2 марта.

Лукашенко напомнил, что у Белоруссии и России в 2014 году во время проведения чемпионата мира по хоккею в Минске был опыт, когда российские самолеты прибыли в республику для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран. Он допустил, что можно в дальнейшем использовать этот опыт.

«Дайте нам эти самолеты (дополнительно к имеющимся в Белоруссии. — Ред.). Но на этих самолетах, как тогда, должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить», — приводит агентство «БелТа» его слова.

Президент добавил, что лучше приобрести или построить новые самолеты для этого.

Говоря об итогах своей недавней встречи в Сочи с президентом России Владимиром Путиным, белорусский лидер заявил, что Минск заинтересован в налаживании выпуска комплектующих для российских самолетов в рамках развития кооперации.

Для примера Лукашенко привел гражданский авиационный завод, который вынесли за пределы столицы республики в район Национального аэропорта Минск. Он напомнил, что на саммите ЕАЭС российская сторона поднимала тему возможной кооперации в авиационной отрасли с учетом того, что в России создан среднемагистральный лайнер. Речь может идти в том числе о том, чтобы передать некоторые части, комплектующие, обслуживание зарубежным партнерам в ЕАЭС.

«И я в Сочи, продолжая этот разговор, поблагодарив, сказал ему (Путину. — Ред.) об этом, что мы такой завод перенесли из центра Минска, построили. И мы готовы не только обслуживать эти самолеты, которые производятся в России, но и производить некоторые узлы и комплектующие», — отметил белорусский президент.

Он также высказался и о сотрудничестве по линии предприятий военно-промышленного комплекса, включая «Интеграл», авиационное и бронетехническое направления.

«Эти наши заводы там востребованы. Давайте, говорю, кооперироваться. Президент России сказал, что это им очень интересно», — заключил Лукашенко.

Ранее во вторник оборонные ведомства России и Белоруссии впервые подписали программу стратегического партнерства на пять лет. Она должна позволить «четко выстраивать перспективу и развивать» двустороннее сотрудничество.

В конце января источники «Известий» в Минобороны России сообщили, что в этом году российские и белорусские военные запланировали рекордное количество учений. В основном они должны пройти в августе-сентябре. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух стран.

Основной задачей тренировок станет подготовка армейских подразделений двух государств к крупнейшим в нынешнем году маневрам «Запад-2021», которые состояться на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.