РФ и Белоруссия проведут рекордное количество совместных военных учений

В 2021 году военные России и Белоруссии запланировали рекордное количество учений. В основном они пройдут в августе-сентябре, сообщили источники «Известий» в Минобороны. Совместно тренироваться будут саперные части, органы материально-технического обеспечения, военные полицейские и комендантские подразделения двух государств.

По словам источников, эти учения станут одними из самых массовых за последние годы. От ВС России в них преимущественно будут задействованы войска Западного военного округа.

Основная задача тренировок — подготовка армейских подразделений двух стран к крупнейшим в этом году маневрам «Запад-2021», которые пройдут на полигонах России и Белоруссии с 10 по 16 сентября.

Как заявил в декабре прошлого года глава Минобороны России Сергей Шойгу, эти учения станут «важнейшим мероприятием по отработке практических действий войск» и будут направлены на дальнейшее укрепление безопасности Союзного государства.

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Армейская дружба: Россия и Белоруссия проведут рекордное число учений